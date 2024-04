Lage nach den Energiepreisschocks Wie stabil sind die Energiepreise in Deutschland?

Fast ist die große Sorge vor Ausfällen bei der Energieversorgung in Deutschland wieder vergessen. Nach Ausbruch des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine im Februar 2022 schienen Gasknappheit und Stromausfälle noch realistische Szenarien zu sein. Inzwischen gibt das Bundeswirtschaftsministerium (BMWK) Entwarnung und bezeichnet die deutsche Stromversorgung als eine der sichersten der Welt. Die Strompreise sind wieder deutlich gesunken. Dagegen wird Gas teurer, da die Mehrwertsteuer seit 1. April wieder auf 19 Prozent steigt. Was all das bedeutet: