Kind oder Kuh? Die vernachlässigte Rolle von Frauen in der Landwirtschaft

Sie versorgen Tiere, misten Ställe aus, kümmern sich nebenbei um die Familie oder übernehmen Arbeit im Büro: Frauen in der Landwirtschaft sind in den verschiedensten Funktionen tätig – und bleiben doch oft unsichtbar. Die Arbeit in der Landwirtschaft wird immer noch vorrangig Männern zugeschrieben. Dabei spielen Frauen auf vielen deutschen Höfen eine tragende Rolle, wie eine aktuelle Studie vom Thünen-Institut für Betriebswirtschaft und der Universität Göttingen zeigt. Es ist die erste Untersuchung seit über 30 Jahren, welche die Lebens- und Arbeitssituation von Frauen in der Landwirtschaft in den Blick nimmt. Das Ergebnis: Von einer Gleichstellung der Geschlechter kann auf deutschen Höfen keine Rede sein. Darüber diskutierte der Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft am Montag in Berlin.