Corona-Pandemie : Langsam kommen mehr Corona-Selbsttests in die Läden

Langsam kommen mehr Corona-Selbsttests in die Läden

Foto: Frank Molter/dpa

Düsseldorf Corona-Tests sind ein wesentlicher Baustein, um die dritte Welle in den Griff zu bekommen. Die Discounter haben kräftig nachgeordert, die Nachfrage ist groß.

Langsam aber sicher kommen in Deutschland mehr Corona-Selbsttests in die Läden. Das ergab am Freitag eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur.