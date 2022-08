Behörde in Bonn : Bundeskartellamt nimmt Preiserhöhungen ins Visier

Bonn Das Bundeskartellamt schaut bei Lebensmittel- und Kraftstoffverteuerungen derzeit genau hin, ob Missbrauch vorliegt. Gegen illegale Absprachen werde die Bonner Behörde konsequent vorgehen, so Präsident Andreas Mundt.

Untersuchung der Raffinerie- und Großhandelsebene eingeleitet

Kraftstoffpreise: Das Bundeskartellamt beobachtet die Kraftstoffpreise an den 15.000 Tankstellen in Deutschland intensiver und hat eine Untersuchung der Raffinerie- und Großhandelsebene eingeleitet. Es sollen Faktoren und Mechanismen der Preissetzung durchleuchtet werden. „Bislang weiß man wenig darüber, was zwischen Rohöleinkauf und dem Verkauf an der Tankstelle eigentlich passiert“, sagte Mundt. Erste Ergebnisse will die Behörde im Herbst vorlegen. „Wir werden weiter ganz genau hinsehen und darüber informieren, wie sich die Preise entwickeln und was passiert, wenn die Steuerermäßigung zum 1. September wegfällt“, sagte Mundt.