Profit-Hunger und wenig Konkurrenz Wer ist verantwortlich für die hohen Lebensmittelpreise?

Der Lebensmitteleinkauf sorgt für Frust. Denn Lebensmittel haben sich in den vergangenen zwölf Monaten um mehr als 20 Prozent verteuert. Zum großen Teil liegt das an gestiegenen Rohstoffkosten. Doch immer häufiger wird auch der Verdacht geäußert, dass große Lebensmittelkonzerne die hohe Inflation zu unangemessenen Preisanhebungen nutzen und so die Gewinnmarge steigern.