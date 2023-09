Diese Produkte fallen weg Lebensmitteldiscounter Lidl verkleinert sein Sortiment

Anfang des Jahres hatte Lidl bereits mitgeteilt, dass das pflanzliche Sortiment bis 2025 weiter ausgebaut und der Fleischanteil im Sortiment verkleinert werden soll. Jetzt folgt ein weiterer Schritt in Richtung Nachhaltigkeit: Das Unternehmen kündigte an, Obst und Gemüse, das per Luftfracht importiert wird, aus den Regalen zu verbannen. Dementsprechend werden Verbraucherinnen und Verbraucher einige Produkte, wie grünen Spargel, nur noch saisonal im Supermarkt finden können. Langlebigere Produkte wie Bananen, die per Schiff und Lkw transportiert werden, werden von den Einschränkungen nicht betroffen sein.