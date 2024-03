„Kakao ist Hochrisiko“ Bonner Experte zieht Zwischenbilanz zum Lieferkettengesetz

Großkonzernen wird vorgeworfen, ihre Gewinne auf dem Rücken von Rohstofflieferanten und Beschäftigten im Globalen Süden zu erzielen, ohne auf die Einhaltung von Mindeststandards bei Sicherheit und Menschenrechten zu achten. „Lieferkettengesetze“ sollen das Problem eindämmen. Auf europäischer Ebene ist das Vorhaben vorerst gescheitert – unter anderem am Widerstand Deutschlands. In der Bundesrepublik selbst allerdings gibt es bereits ein entsprechendes Gesetz; es trat Anfang 2023 in Kraft. Hat es irgendetwas bewirkt? Der Nachhaltigkeitsexperte Friedel Hütz-Adams untersucht das am Bonner „Südwind“-Institut vor allem am Beispiel Kakao. Mit ihm sprach Markus Wanzeck.