Kommentar zum Lieferkettengesetz Gesetz richtet keine Schäden für Unternehmen an

Dass dieses Gesetz etwas nützt, darf man vermuten. 486 Kontrollen bei Unternehmen habe es 2023 durchgeführt, schreibt das Bundesamt für Wirtschaft in seiner ersten Bilanz des Lieferkettengesetzes. Die Prüferinnen und Prüfer fragten also bei hiesigen Firmen nach, ob und wie diese sich um vernünftige Arbeitsbedingungen bei ihren Lieferanten kümmern. Stabile Gebäude, die nicht einstürzen, ausreichender Lohn und Urlaub in Bangladesch, Vietnam und anderen Ländern – wenn die Unternehmen nun systematisch auf potenzielle Missstände achten müssen, ist das der wesentliche Schritt, damit sich die Situation der Arbeiterinnen und Arbeiter in den weltweiten Zulieferfabriken verbessert.