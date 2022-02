Einflussnahme im Bundestag : Lobbyregister bringt bislang wenig Durchblick

Einflussnahme auf Abgeordnete : Das Lobbyregister kommt doch noch Die Koalition in Berlin einigt sich nach langem Streit: Ein Lobbyregister, in dem sich Verbände oder professionelle Interessenvertreter registrieren lassen müssen, soll für mehr Transparenz in der Gesetzgebung sorgen. Werbende Politiker werden davon aber nicht erfasst.