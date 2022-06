Serie Geldanlage : Investieren in Anleihen: Lohnt sich das?

Im Licht eines heranbrechenden Tages steht die Zentrale der Europäischen Zentralbank (EZB) in Frankfurt. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Service Bonn In den langen Jahren mit nur dürftigen oder gar negativen Zinsen waren Anleihen wegen ihrer Verzinsung kaum gefragt. Doch seitdem die Notenbanken weltweit die Zinsen erhöhen, könnten die Wertpapiere wieder an Attraktivität gewinnen. Lohnt es sich also wieder, in Anleihen zu investieren?