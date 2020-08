Milliardenverlust im ersten Halbjahr : Lufthansa droht mit betriebsbedingten Kündigungen

Frankfurt Die Corona-Krise hat im ersten Halbjahr für einen Milliardenverlust bei der Lufthansa gesorgt. Deshalb erhöht das Management jetzt den Druck auf die Mitarbeiter. Gewerkschaften reagieren mit Unverständnis.

Bis jetzt habe die Lufthansa mit der Gewerkschaft Verdi und der Pilotenvereinigung Cockpit keine Krisenvereinbarung geschlossen, die Urabstimmung über den Vertrag mit der Flugbegleitergewerkschaft Ufo stehe noch aus, monierte Lufthansa-Chef Carsten Spohr: „Das geht mir viel zu langsam“, sagte er mit Blick auf die Marktentwicklungen im globalen Luftverkehr. Rechnerisch sind 22.000 Mitarbeiter zu viel an Bord, gegenüber dem Vorjahr sind schon 8300 Stellen gestrichen, aber fast ausschließlich im Ausland. 129.400 Beschäftigte arbeiteten Ende Juni noch im Konzern. 11.000 Stellen sollen allein in Deutschland ohne betriebsbedingte Kündigungen entfallen. Deshalb sei es jetzt Zeit, den Mitarbeitern „reinen Wein“ einzuschenken, sagte Spohr bei der Vorlage der Quartalsbilanz.

Gewerkschaften zeigen sich verärgert

Die Gewerkschaften reagieren mit Unverständnis. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, die am heutigen Freitag mit dem Management weiterverhandeln will, spricht von einer Blockadehaltung in den Verhandlungen. Auch die Piloten seien noch in Gesprächen, die Kündigungsdrohung sei da nicht hilfreich, sagt Janis Schmitt, Sprecher der Pilotenvereinigung Cockpit. Und auch Ufo ist verärgert: Lufthansa müsse noch Details liefern zu Freiwilligenprogrammen zum sozialverträglichen Stellenabbau. „Uns jetzt unter Druck zu setzen und zu sagen, wenn ihr eure Urabstimmung nicht sofort durchführt, dann kündigen wir doch, das ist nicht in Ordnung“, kritisierte Ufo-Sprecher Nicoley Baublies. Allein in der Kernmarke Lufthansa gebe es einen Überhang von etwa 5000 Stellen, sagte Spohr, 800 davon bei den Piloten, 2600 bei den Flugbegleitern und 1500 bei den Bodenmitarbeitern.