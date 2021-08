Elektronikmärkte : Media Markt und Saturn schließen 13 Filialen

Der Konzern hinter Media-Markt und Saturn will mit neuen Filialkonzepten für Innenstädte auf geänderte Kundenbedürfnisse eingehen. Foto: Armin Weigel/dpa

Düsseldorf Auch im Ausland will der Elektronikkonzern Ceconomy Filialen dicht machen. Eine Schließungswelle dementiert die Konzernspitze allerdings. In Innenstädten seien neue Markt-Konzepte geplant.

Der Elektronikkonzern Ceconomy schließt eine Reihe seiner Filialen in Deutschland.

Insgesamt würden in dem noch bis Ende September laufenden Geschäftsjahr 13 Media-Markt- und Saturn-Filialen dicht gemacht, sagte Finanzvorstand Florian Wieser. Hinzu kämen zehn bis 15 Filialen in Ausland. Der Manager bemühte sich, Sorgen über eine weitere Schließungswelle zu zerstreuen. Es sei kein größeres Restrukturierungsprogramm geplant. Insgesamt werde es in Zukunft eher mehr als weniger Standorte geben.