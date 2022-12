Energie- und Wasserwirtschaft : Mehr Kohle verstromt: Energiesektor reißt CO2-Ziele

Berlin Um Gas einzusparen, sind schmutzige Kohlekraftwerke ans Netz zurückgekehrt. Das hat Folgen fürs Klima. Was der Energieverband BDEW nun für zentral hält.

Dabei fällt der Energieverbrauch in Deutschland in diesem Jahr wohl auf den niedrigsten Stand seit der Wiedervereinigung 1990. Im Vergleich zum Vorjahr werde der Verbrauch um 4,7 Prozent auf 11.829 Petajoule zurückgehen, wie die Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen in Berlin berichtete. Die stark gestiegenen Energiepreise hätten sowohl zu Einsparungen wie auch zu Investitionen in die Energieeffizienz mit mittel- bis langfristiger Wirkung geführt.