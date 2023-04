Verbot von Provsisionen Mehr Schutz für Kleinanleger

Am 3. Mai will EU-Kommissarin Mairead McGuiness einen Vorschlag im Rahmen der Kleinanleger-Strategie vorlegen. Es geht um viel Geld für die Finanzwirtschaft. Denn in Deutschland werden 80 Prozent der Fonds, die an Privatanleger verkauft werden, über Banken vertrieben. Die kassieren mit jedem Verkauf eine Provision der Produkthersteller. So hat das „Handelsblatt“ ausgerechnet, dass ein Provisionsverbot allein die deutschen Anbieter bis zu 14 Milliarden Euro an Einnahmen kosten könnte. Vor allem für Kleinanleger habe die Provisionsberatung klare Vorteile, heißt es beim Bundesverband Asset und Management (BVI): „Wer viel anlegt, zahlt viel, und wer wenig anlegt, zahlt wenig. Zudem bleibt die Beratung kostenfrei, wenn Sparer nichts kaufen.“ Das Gegenteil sei richtig, kontert jedoch Niels Nauhauser, Abteilungsleiter Altersvorsorge Banken, Kredite bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg: „Kleinanleger leiden am meisten, sie können sich noch weniger als wohlhabendere schlecht verzinste Anlagen leisten.“ So zeige die Beratung in den Verbraucherzentralen, dass vor allem private Rentenversicherungen an Kleinanleger verkauft werden, das seien Produkte mit der höchsten Provision. „Wir haben nachgerechnet: nach 20 Jahren werfen sie keine oder nur mickrige Erträge ab.“