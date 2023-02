Autobranche : Mercedes verdient dank höherer Preise deutlich mehr

Mitarbeiter in der Fertigung am Band von Oberklasse- und Luxusfahrzeugen von Mercedes-Benz. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Stuttgart Der Stuttgarter Autobauer steigerte den Umsatz 2022 um 12 Prozent auf 150 Milliarden Euro. In diesem Jahr stellt das Management Aktionäre auf weniger Gewinn in den wichtigsten Bereichen ein.

Mercedes steigerte den Umsatz 2022 um 12 Prozent auf 150 Milliarden Euro. Das Unternehmen lieferte zwar etwas weniger Autos an Endkunden aus, aber mit 2,04 Millionen wurden rund 5 Prozent mehr im Großhandel abgesetzt. Der Verkauf von Topmodellen wie der S-Klasse, Wagen der Tuningtochter AMG und der Luxusmarke Maybach zog an, was mehr Rendite bringt. Das um Sondereffekte bereinigte Konzernergebnis vor Zinsen und Steuern legte so um 20 Prozent auf 20,66 Milliarden Euro zu.