Messe ab Sonntag in Köln Möbelbranche hofft auf Belebung des Geschäfts im zweiten Halbjahr

Mit großen Erwartungen geht die Möbelbranche in die anstehende Kölner Messe imm ab Sonntag. „Ich habe eine Riesenvorfreude“, sagt Leo Lübke, der Präsident des Verbandes der Deutschen Möbelindustrie (VDM). Die Kölner Messe, die größte ihrer Art in Deutschland, sei eine Ordermesse, auf der also Geschäft gemacht wird. Sie ist auch ein Treffpunkt für Designer oder Lieferanten der Möbelindustrie.