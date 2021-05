Kostenpflichtiger Inhalt: Was Kunden jetzt wissen müssen : Vodafone sortiert die TV-Senderplätze neu

Millionen Kabelkunden könnten nächste Woche kurzzeitig Empfangsprobleme haben. Foto: dpa/Britta Pedersen

Service Düsseldorf Wer nächste Woche wie gewohnt auf dem Sofa Platz nimmt und fernsehen will, der könnte beim Zappen immer wieder auf einen schwarzen Bildschirm schauen. Grund: Am 26. Mai stellt Vodafone seine TV-Sender um. Was Kunden jetzt beachten müssen – und wie sie Geld sparen könnten.