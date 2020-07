Interview mit dem Chef der Mindestlohnkommission : In der Debatte um den Mindestlohn steigt der Druck

Interview Den Mindestlohn von heute auf morgen auf zwölf Euro anzuheben, wäre höchst problematisch, findet Jan Zilius, Chef der Mindestlohnkommission. Im Interview spricht er über den wachsenden politischen Druck und sagt, wie die Kommissionsmitglieder darauf reagieren sollten.

Jan Zilius: Meine Rolle als Vorsitzender der Kommission ist zunächst eine neutrale, deshalb möchte ich Ihnen dazu nur eine ausweichende Antwort geben. Grundsätzlich muss der Minister nach fünf Jahren Mindestlohn eine Evaluation machen, das steht heute schon so im Gesetz. Er kann also gar nicht anders, als das Verfahren zu überprüfen. In die Frage, wie schnell der Mindestlohn erhöht wird, ist sicher in den letzten Jahren politisch noch mehr Druck in den Kessel gekommen…