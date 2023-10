Missbrauchsvorwurf Schweizer Schokofirma Läderach unter Druck

In einer Dokumentation des Schweizer Fernsehens SRF vom 21. September berichteten frühere Schülerinnen und Schüler einer christlichen Privatschule, die Jürg Läderach 1995 mitgegründet hat, dass Kinder dort in den Anfangsjahren geschlagen und psychisch unter Druck gesetzt wurden. Auch Jürg Läderach wurde direkt beschuldigt. Er war dort unter anderem als Laienprediger tätig und als „Onkel Jürg“ bekannt. Er hat die Anschuldigungen zurückgewiesen. Die Staatsanwaltschaft prüft, ob in der Dokumentation Delikte zur Sprache kamen, die noch nicht verjährt sind, wie sie der dpa sagte.