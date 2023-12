Shrinkflation Mit diesen Tricks erkennen Sie Mogelpackungen sofort

Die Box mit den Frühstückscerealien ist nur zu drei Vierteln gefüllt? Immer wieder ärgern sich Verbraucher über solche Tricks von Herstellern. Verbraucherschutzministerin Steffi Lemke (Grüne) hat angekündigt, Mogelpackungen im Einzelhandel strenger zu regulieren. Damit sollen gerade in Inflationszeiten Verbraucher besser vor Tricksereien durch Händler und Hersteller geschützt werden. Was Mogelpackungen überhaupt sind, welche Tricks die Hersteller verwenden, und wie Kunden die Schummelverpackungen am besten erkennen und vermeiden.