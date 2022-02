Lage der deutschen Möbelindustrie : Höhere Preise, längere Lieferzeiten

Bad Honnef Die Verbraucher kaufen mehr Küchen und Sofas. Die deutsche Möbelindustrie hat aber mit Engpässen beim Material zu tun und möchte die Preise erhöhen

In Pandemiezeiten hält die Rückbesinnung auf die eigenen vier Wände notgedrungen an: Viele Küchen, Sofas sowie Möbel für das Homeoffice haben sich die Deutschen 2021 zugelegt. Schlechtere Geschäfte machten hingegen die Gartenmöbelhersteller und die Matratzenhändler. Für Terrasse und Bett haben sich die Deutschen offenbar im ersten Pandemiejahr 2020 schon ausreichend ausgerüstet. Der Umsatz der deutschen Möbelindustrie legte um rund zwei Prozent auf 17,5 Milliarden Euro zu, sagte am Montag Jan Kurth, Geschäftsführer der Verbände der Deutschen Möbelindustrie mit Sitz in Bad Honnef. Gleichwohl habe die Branche das Vor-Corona-Niveau noch nicht wieder erreicht (2019: 17,9 Milliarden Euro Umsatz).

Störungen in der Lieferkette

Es ist aber nicht alles eitel Sonnenschein bei den Möbelherstellern: „Alle wichtigen Vormaterialien sind knapp und teuer“, so Kurth. Auch aktuell kämpfen die Hersteller weiterhin mit coronabedingten Störungen in den Lieferketten. In einer Verbandsumfrage berichteten 44 Prozent der befragten Unternehmen, dass ihre Produktion im Januar 2022 aufgrund von ­Materialknappheit eingeschränkt oder verzögert war. Während sich die Lage bei den Holzwerkstoffen und Polsterschäumen im Januar stabilisiert habe, verschärften sich die Engpässe bei elektronischen Bauteilen und Verpackungsmaterialien sogar noch. Auch logistische Kapazitäten würden immer knapper. „Obwohl unsere Branche alles daransetzt, ihre Lieferfähigkeit sicherzustellen, sind derzeit aufgrund der schwierigen Rahmenbedingungen in einigen Bereichen verlängerte Lieferzeiten leider nicht auszuschließen“, sagte Kurth. Vom deutlichen Kostensprung bei Material und Vorprodukten seien besonders Holzwerkstoffe, Beschläge und Metallkomponenten, Polsterschäume, Verpackungsmaterialien, elektronische Bauteile, Logistikkosten sowie Energie betroffen, so der Geschäftsführer. Ein Beispiel: Die Preise für Holzwerkstoffe, als eine der Hauptkomponenten für Küchen- und Kastenmöbel, lagen nach amtlicher Statistik im Dezember 2021 um 40,2 Prozent über dem Vorjahresniveau. „Das wird sich auch in den Preisen der Industrie niederschlagen müssen“, sagte Kurth.