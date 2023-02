Versicherungen : Munich Re übertrifft Gewinnziel

München Auch Versicherer brauchen eine Versicherung - das ist das Geschäft von Rückversicherern wie der Munich Re. Der Weltmarktführer profitiert in Krisenzeiten von steigenden Preisen.

Konzern profitiert von Preiserhöhungen

Auf der anderen Seite profitierte die Münchner Rück von Preiserhöhungen, einem Trend, der schon vor Beginn des Ukraine-Kriegs einsetzte. Die hohe Inflation hat in den Vorstandsetagen der Versicherungsbranche Sorgen vor rasant steigenden Schadenzahlungen an die Kundschaft ausgelöst, weil auch die Kosten für Reparaturen und Wiederinstandsetzungen aller Art in die Höhe schießen. Doch die Preise hätten sich „insgesamt positiv“ entwickelt und die teilweise deutlich gestiegenen Schadeneinschätzungen mehr als kompensiert, hieß es in der Mitteilung.