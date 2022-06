Flugverkehr : Nach Hardware-Panne: Luftraum der Schweiz Stunden gesperrt

Fluggäste warten vor einer Anzeigetafel auf dem Flughafen in Zürich. Der Schweizer Luftraum ist am Morgen für Verkehrsflugzeuge gesperrt worden. Foto: Ennio Leanza/KEYSTONE/dpa

Genf Am frühen Morgen ging im Schweizer Luftraum nichts mehr: Die Flugüberwachung untersagte nach einer Panne alle Starts, Landungen, und Überflüge. Der schlimmste Verdacht erhärtete sich aber nicht.

„Skyguide bedauert diesen Vorfall und seine Folgen für ihre Kunden und Partner sowie die Passagiere an den beiden Landesflughäfen“, teilte das Unternehmen mit. „Skyguide setzt alles daran, die Flüge effizient abzuwickeln, um Verspätungen so gering wie möglich zu halten.“

Zahlreiche Flüge umgeleitet

Während der mehr als zweistündigen Panne mussten zahlreiche Flüge nach Zürich und Genf in Nachbarländer umgeleitet werden. Bei der Lufthansa-Tochter Swiss waren das unter anderem Flughäfen wie Lyon in Frankreich, Mailand in Italien und Wien in Österreich, wie das Unternehmen mitteilte. Dutzende Starts wurden abgesagt. Wie viele Maschinen durch die Panne umgeleitet wurden oder nicht starten konnten, konnte Skyguide zunächst nicht beziffern.