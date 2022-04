Verkehr : Nahverkehr-Rabatt soll im Juni kommen - noch Fragen offen

Volker Wissing (FDP), Bundesminister für Verkehr und Digitales, will Details zum Nahverkehr-Rabatt zügig klären. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

Berlin Angesichts der hohen Spritpreise hatte sich die Bundesregierung auf ein zeitlich befristetes ÖPNV-Ticket geeinigt. Das Ticket soll spätestens zum 1. Juni kommen - doch es gibt noch Klärungsbedarf.

Das Bundesverkehrsministerium will offene Fragen zur Umsetzung des geplanten Nahverkehr-Rabatts zügig klären. Das sagte eine Sprecherin von Minister Volker Wissing (FDP) am Montag in Berlin auf Anfrage.