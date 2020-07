Streaming-Marktführer : Netflix-Boom lässt nach: Aktie stürzt ab

Los Gatos Der Streaming-Marktführer Netflix ist in diesem Jahr erfolgsverwöhnt. In der Corona-Pandemie boomten die Abo-Zahlen, die Aktie kletterte von einem Rekordhoch zum nächsten. Nun gibt es einen Dämpfer.

Das Unternehmen rechnet damit, dass der Andrang weiter abnimmt. „Wir erwarten in der zweiten Jahreshälfte weniger Wachstum als im Vorjahr“, erklärte Netflix-Chef Reed Hastings im Brief an die Aktionäre. Das kam am Markt nicht gut an, die Aktie stürzte nachbörslich zeitweise um rund zwölf Prozent ab, obwohl Netflix seine eigene Quartalsprognose und die vieler Analysten übertraf. Das Unternehmen ist dieses Jahr bislang allerdings einer der größten Börsengewinner und hat 2020 schon über 60 Prozent Kursplus gemacht.