Marktuntersuchung : Netzagentur: Bahn verliert Anteile im Fern- und Güterverkehr

Berlin Konkurrenz belebt bekanntlich das Geschäft. Das gilt auch für die Deutsche Bahn. Ihr Wettbewerber auf der Schiene holen langsam auf.

Sämtliche Verkehrsunternehmen verzeichneten im ersten Halbjahr wieder eine deutlich höhere Auslastung - sowohl im Güter- als auch im Personenverkehr. So reisten im Schnitt in jedem Fernzug rund 237 Fahrgäste in den ersten sechs Monaten des Jahres 2022 mit. Das waren deutlich mehr Menschen als während der beiden Corona-Jahre 2020 und 2021. Vom Vor-Pandemie-Niveau waren die Zahlen aber noch weit entfernt. Auch im Nahverkehr erholte sich die Nachfrage, allerdings berücksichtigen die Zahlen nur in geringem Umfang die Auswirkungen durch das 9-Euro-Ticket.