Energie : Netzagentur: Gasversorgungslage in Deutschland „angespannt“

Bonn Der russische Energiekonzern Gazprom hat die Liefermenge an Gas bereits deutlich runtergefahren. Nun erklärt die Netzagentur die Lage erstmals als angespannt.

Erstmals seit Ende März hat die Bundesnetzagentur in ihrem täglichen Bericht zur Gasversorgung in Deutschland die Lage als „angespannt“ bezeichnet.

„Die Gasversorgung in Deutschland ist im Moment aber stabil“, schrieb die Behörde in ihrem am Freitagmittag veröffentlichten Bericht. Die Versorgungssicherheit in Deutschland sei derzeit weiter gewährleistet.