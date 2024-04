Neue EU-Verordnung Beim Kaffee droht der Preisschock

Für Millionen Kaffeeliebhaber begann diese Woche mit Anlass zur Besorgnis. Marktführer Tchibo kündigte am Montag höhere Preise für nächste Woche an und empfahl den Kunden, sich noch reichlich zum aktuellen Preis einzudecken. Doch die Kostenanpassung von Mitte April könnte nur ein kleiner bitterer Vorgeschmack auf das sein, was zur Jahreswende droht. Der Countdown für die dann scharf gestellte entwaldungsfreie EU-Lieferkette läuft, und die Befürchtungen wachsen, dass sie einen gewaltigen Kaffeepreisschock auslösen wird.