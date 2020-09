Cum-Ex-Geschäfte : Neue Vorwürfe gegen Finanzminister Olaf Scholz

Berlin Der Bundesfinanzminister und frühere Hamburger Bürgermeister soll Treffen mit einem Bankier verschwiegen haben, der illegale Cum-Ex-Geschäfte abwickelte.

Wenn der Druck größer wird, reagiert der Finanzminister mit neuen Initiativen. So geschah es, als der Wirecard-Skandal im Sommer den Bundestag erreichte. Olaf Scholz legte daraufhin eilig einen Katalog mit Reformvorschlägen für die in der Kritik stehende Finanzaufsicht vor. So passierte es auch an diesem Freitag, nachdem Vorwürfe gegen den SPD-Kanzlerkandidaten im Zusammenhang mit illegalen Cum-Ex-Geschäften der Hamburger Privatbank Warburg bekannt wurden. In einem Interview kündigte Scholz härtere Regeln für Mitarbeiter der Finanzaufsicht Bafin an, die im Vorfeld der Insolvenz des Skandal-Konzerns Wirecard auffallend häufig mit dessen Aktien jongliert hatten und damit in Verdacht gerieten, ihr Insiderwissen in Geld zu verwandeln.