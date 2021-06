Mathias Cormann : Neuer OECD-Chef fordert Impfstoffe für ganze Welt

Paris Der neue Chef der Industrieländervereinigung OECD kommt zwar aus Australien, wuchs aber in Belgien in einer deutschsprachigen Umgebung auf. Mathias Cormann hat die Corona-Krise ganz oben auf der Agenda.

Es gebe zwar einen globalen Wirtschaftsaufschwung, doch die Lage in Entwicklungsländern sei besorgniserregend, sagte der australische Ex-Finanzminister am Dienstag in Paris nach Abschluss eines zweitägigen Ministerrates der der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD).

„Das hat Politiker und Bevölkerungen bis an ihre Grenzen getestet“, sagte der 50-Jährige mit Blick auf die Covid-19-Pandemie. Es sei die schlimmste Wirtschafts- und Gesundheitskrise in der 60-jährigen Geschichte der Organisation. Vorrang haben für ihn auch der Kampf gegen den Klimawandel und die Verhandlungen für eine globale Steuerreform mit Mindestsätzen für große Konzerne. Die Konferenz wurde als Videotreffen abgehalten.

Cormann kann auf eine ungewöhnliche Karriere zurückblicken. Er wurde in Eupen nahe der Grenze zu Deutschland geboren, ging in Lüttich zur Schule und studierte Jura in Namur und Löwen. Mitte der 1990er Jahre wanderte er nach Australien aus und stieg dort in der Politik auf.