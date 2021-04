Kostenpflichtiger Inhalt: Neues Informationssystem für sicheres Fahren : Autofahrer werden schneller vor Baustellen gewarnt

Die Autobahnen wie hier die A 4 sollen durch ein neues Informationssystem sicherer werden. Foto: dpa/Oliver Berg

Berlin Ein neues Kommunikationsnetz bringt aktuellere Verkehrsinformationen direkt in die Fahrzeuge. Das soll die Unfälle an Tagesbaustellen um bis zu 30 Prozent reduzieren. Es kommt dann auch zu weniger Staus, was wiederum Sprit spart und damit den CO2-Ausstoß vermindert.