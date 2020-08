EU verpflichtet Autohersteller auf intelligente Geschwindigkeitsregler : Neuwagen halten Tempolimits ein

Brüssel Ab 2022 beginnt in der EU die schrittweise Einführung von Geschwindigkeitsreglern. Das Auto wird damit klüger als der Fahrer.

Schon vor drei Jahren kam die Diskussion darüber in Gang, als die Brüsseler EU-Kommission bilanzierte, dass auf den Straßen der Gemeinschaft jedes Jahr rund 25 300 Menschen ums Leben kommen und weitere 140 000 zum Teil schwer verletzt werden. Bei 90 Prozent der Unfälle, so die Behörde, versagt der Fahrer. In der Folge entstand der Plan, die Fahrzeuge – Lkw wie Pkw – durch Assistenzsysteme sicherer zu machen. Seit 2018 müssen alle Autos mit eCall, einem automatischen Notrufsystem, ausgerüstet sein, um im Fall eines Crashs möglichst schnell die Retter herbeizurufen. Seit diesem Jahr kamen weitere technische Hilfen an Bord dazu.