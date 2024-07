Bilanz des Konzerns „Nicht befriedigend“ – miese Noten für die Bahn

Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) gab der Deutschen Bahn am Donnerstag nach der Vorlage ihrer Halbjahresbilanz eine Art Schulnote – „nicht befriedigend“, ließ der Minister wissen. Also gerade noch ausreichend? Oder eher mangelhaft bis ungenügend? Das erläuterte Wissing nicht. Andere hingegen schon. Die Union forderte prompt den Rauswurf des Bahnmanagements. Fraktionsvize Ulrich Lange (CSU) sagte unserer Redaktion, das Unternehmen habe ein „Bilanz des Scheiterns“ vorgelegt. „Der Erfolg von Konzernchef Richard Lutz ist ausgeblieben.“ Das Management müsse daher „ausgetauscht und die Bahn komplett neu aufgestellt werden“, so Lange. Fragen und Antworten zur Bilanz.