Vorläufige Bilanz Regen verdirbt die Ernte in Nordrhein-Westfalen

Nasse Felder, die nicht bestellt werden konnten, Getreide, das unter Wasser stand, Krautfäule auf den Kartoffeläckern und Spätfrost über der Obstbaumblüte: Das Jahr 2024 sei „herausfordernd“, sagte NRW-Landwirtschaftsministerin Silke Gorißen (CDU) am Donnerstag bei einer vorläufigen Erntebilanz. Sorge bereite der immer stärker spürbare Klimawandel. „Inzwischen können wir durchaus sagen, dass wir gar nicht mehr von ,Normaljahren‘ sprechen können“, sagte sie. In Vorjahren hatten Hitze und Trockenheit den Landwirten das Leben schwer gemacht, in diesem Jahr war es der viele Regen.