Wie sieht der Arbeitnehmer der Zukunft aus? : Flexibel und zur Weiterbildung bereit

Wo übernimmt der Roboter den Job?

Große regionale Unterschiede innerhalb von NRW sieht das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung beim Anteil der Jobs, die in Zukunft potenziell durch Computer und Roboter ersetzt werden können. In den Städten Bonn und Köln mit ihrem hohen Anteil an Dienstleistungsjobs sei die Gefahr nicht so groß. In Südwestfalen und Ostwestfalen-Lippe seien die Anteile von Beschäftigten in Berufen mit einem hohen Substituierbarkeitspotenzial größer als im Rheinland und im Ruhrgebiet. Dabei dürfte nach Einschätzung der Forscher die Unterschiede beim Anteil an Arbeitnehmern in Fertigungsberufen ausschlaggebend sein. mah