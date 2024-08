Kommentar zum Online-Betrug Nutzerinnen und Nutzer im Internet müssen wachsam sein

Geld lockt Gauner, das dürfte schon immer so gewesen sein. Mit dem schleichenden Abschied vom Bargeld verlagert sich jetzt das Ziel krimineller Banden von der realen Welt der Bankschalter, Geldautomaten und prall gefüllten Geldbörsen in die virtuelle des Onlinebankings und digitalen Überweisens. Die moderne Technik bietet zahlreiche immer ausgefeiltere Methoden, die Menschen zu betrügen. Meist sind die Täter findiger und schneller als der Gesetzgeber. Das entbindet ihn aber nicht davon, Sicherheitslücken zu schließen. So ist nicht einzusehen, dass es möglich ist, beim Anruf eine falsche Nummer vorzuspiegeln.