Börse in Frankfurt : Ölpreise befeuern Inflationssorgen - Dax im Minus

Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main Deutlich steigende Ölpreise haben am Freitag den Dax belastet. Die Verteuerung des Rohstoffs befeuere Inflationssorgen, schrieb Analyst Salah Bouhmidi vom Broker IG. Am Nachmittag büßte der Leitindex 1,39 Prozent auf 15.308,02 Punkte ein, womit sich für die durchwachsene Woche ein Minus von gut einem Prozent abzeichnete.

Bereits am Vortag hatte der Dax den Zinssorgen Tribut gezollt und nach einem Hoch seit rund einem Jahr nur einen Teil seiner Gewinne ins Ziel gerettet. Die Ankündigung Russlands, wegen der vom Westen beschlossenen Preisobergrenze für russisches Rohöl ab März die Ölförderung zu kürzen, trieb die Preise in die Höhe und schürte zusätzlich die Sorgen vor Inflation und steigenden Zinsen. Gegen Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April 86,24 Dollar. Das waren 1,74 Dollar mehr als am Vortag.