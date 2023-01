Grüne Woche : Özdemir: Mehr Präsenz Europas bei Afrikas Nahrungssicherung

Berlin Lieber Getreidesilos bauen, als Getreidesäcke schicken? Bundesagrarminister Cem Özdemir spricht sich klar für mehr europäische Unterstützung der von Hunger betroffenen Länder aus.

Bundesagrarminister Cem Özdemir hat sich für ein stärkeres deutsches und europäisches Engagement zur langfristigen Ernährungssicherung in Afrika ausgesprochen. „Humanitäre Hilfe muss immer eine Selbstverständlichkeit sein, aber sie ist eben halt auch immer kurzfristig“, sagte der Grünen-Politiker am Samstag vor einer internationalen Agrarministerkonferenz in Berlin. Nötig sei mehr Unterstützung für eine Selbstversorgung. „Vielleicht muss das Ziel künftig sein: Getreidesilos bauen, statt Getreidesäcke schicken.“