Kommentar zum Online-Marktplatz Temu Ohne EU-Lieferkettengesetz haben deutsche Firmen keine Chance

Der chinesische Onlinemarktplatz Temu bietet die Produkte seiner Händler so billig und in so unfassbar großer Auswahl an, dass er unmöglich eine ausreichende Qualität und Nachhaltigkeit gewährleisten kann. Testsendungen zeigen, dass Produkte Mängel aufweisen oder ohne das europäische Qualitätskennzeichen CE verkauft werden. Und das, obwohl Temu behauptet, es hätte seine Qualitätskontrolle seit dem Markteintritt in die EU verfeinert. Dieses Beispiel zeigt: Deutschland und die EU haben noch immer keine wirksamen Mechanismen gefunden, um aggressive Marktteilnehmer wie Temu in ihre Schranken zu weisen. Es fehlt wohl an effektiven Zollkontrollen.