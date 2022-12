Die neuen Kontrolleure aus Halle : Neue Online-Glücksspielbehörde für die Länder nimmt Arbeit auf

Halle/Saale Zum 1. Januar startet die Regulierungsbehörde für Online-Glückspiel in Halle, eine zentrale Behörde aller 16 Bundesländer. Erstmals überhaupt werden Sportwetten und Online-Automaten zentral überwacht und bundesweite Lizenzen vergeben.

In Halle tut sich dieser Tage Außergewöhnliches: Am 1. Januar startet eine neue Behörde, die Glücksspielbehörde der Länder (GGL). Was einfach klingt, markiert vor allem das Ende eines langjährigen Hickhacks der Bundesländer darüber, wer jetzt was wie zu regulieren hat im Glücksspielwesen. Wie Spieler wirksam geschützt werden können. Und wie man mit Zocken im grenzenlosen Internet überhaupt umgehen soll.