Verbrenner-Aus : Paris findet Wissings E-Fuels-Vorstoß gefährlich

Mainz Die Frage, ob synthetische Kraftstoffe für Autos eine Zukunft haben, erhitzt die Gemüter. Verkehrsminister Wissing hält ihre Nutzung in Pkw für unentbehrlich. Paris und eine Top-Ökonomin widersprechen.

Wissing sagte der Deutschen Presse-Agentur in Mainz, es gehe nicht nur um die längerfristige Verfügbarkeit von E-Fuels beim Verbrennungsmotor. „Es geht auch um die Frage, behalten wir das Know-how über eine Technologie in Deutschland, die wir heute mit am besten beherrschen in der Welt. Oder brechen wir die Entwicklung dieser Technologie einfach ab. Deswegen ist das auch eine industriepolitische Frage“, sagte der FDP-Politiker.