125-jähriges Firmenjubiläum Wo die Gläschen von Hipp gefüllt werden

In der Luft hängt ein Hauch von Möhre. Auch wenn die Mitarbeiter in weißen Kitteln und Haarnetzen gerade die Edelstahlanlage abspritzen, ist klar, was hier vor Kurzem noch in den Riesentöpfen gekocht hat und dann durch die Rohre zur Abfüllung gepumpt wurde. Stefan Hipp ist bereits durch die nächste Tür, steigt eine Treppe hoch, um die Ecke – diesmal riecht es nach Apfel. Hipp, Chef der gleichnamigen Firma, Biopionier nicht nur bei Babykost, hält inne, atmet tief ein.