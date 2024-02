Kommentar zum EU-Lieferkettengesetz Politisch ist das Ganze ein Desaster

Als 2013 eine Textilfabrik in Bangladesch einstürzte und Tausende Menschen unter sich begrub, war es ein Wendepunkt: So darf man nicht produzieren. An solchen Tragödien sind nicht nur skrupellose Fabrikanten und schlampige Behörden in fernen Ländern schuld. Das fängt bei uns an: Europas Hersteller müssen sich saubere Lieferanten suchen, Europas Verbraucher verantwortungsvoller konsumieren. Daher ist es richtig, die Firmen zur Kontrolle ihrer Lieferketten zu zwingen. Doch gut gemeint ist noch lange nicht gut gemacht: Die EU schafft ein Bürokratie-Monster, das sie schon auf Firmen ab 250 Beschäftigte loslassen will. Konzerne können es sich womöglich leisten, Lieferketten-Stäbe einzurichten, doch Mittelständler werden überfordert. Für alle bringt es unkalkulierbare Haftungsfragen mit sich, wenn sie auch indirekte Lieferanten kontrollieren sollen. Sachlich ist der Widerstand der FDP richtig.