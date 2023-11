COP28 Politisches Weltklima belastet die Klimakonferenz in Dubai

Die Bewegung Fridays for Future, die Thunberg mit ihrem Schulstreik 2018 ins Rollen brachte, hat sich von ihr distanziert. Es gibt Befürchtungen, dass das die Klimabewegung spaltet und sie so an Schlagkraft verliert. Auch radikale Gruppen wie die Letzte Generation, die sich auf Straßen oder in Museen festkleben oder etwa das Brandenburger Tor mit Farbe beschmieren, rücken den Kampf um das Klima bei vielen Menschen in ein schlechtes Licht.