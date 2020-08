Baden im Garten boomt : Das muss man beim Pool im eigenen Garten beachten

Berlin Verbraucher entdecken den Pool im eigenen Garten für sich. Lärm sorgt dabei immer wieder für Zwist unter Nachbarn. Dabei ist vieles rechtlich geregelt.

Schon vor der Corona-Krise fand das Baden im eigenen Garten immer Anhänger. Der Bundesverband Schwimmbad und Wellness (BSW) geht von rund 1,2 Millionen verkaufter „Pickup Pools“ aus. Das sind Planschbecken mit weniger als einem Meter Wassertiefe und einem Preis von unter 1500 Euro. Dazu kommen noch rund 790.000 ausgewachsene Pools, die entweder in den Boden eingelassen oder aufgestellt werden. „Die Leute investieren in Betongold“, sagt BSW-Sprecher Dieter Rangol.

Pool-Auflagen sind in den Bundesländern unterschiedlich

Wie groß ein Pool sein darf, um ohne behördliche Genehmigung aufgestellt werden darf, ist in den Bundesländern unterschiedlich geregelt. Der durchschnittliche verkaufte Pool misst laut BSW vier mal acht Meter und ist 1,50 tief. Die sich daraus ergebene Füllmenge von 48 Kubikmetern ist Rangol zufolge überall genehmigungsfrei. Anders sieht es bei fest in den Boden eingebauten Anlagen aus. Hier raten Fachleute zu einer frühzeitigen Anfrage beim örtlichen Bauamt, ob der Bau genehmigt und was dabei beachtet werden muss.

Diesen Rechtsbegriff wenden Gerichte an, wenn die Geräuschentwicklung innerhalb der gesetzlichen Grenzwerte liegt, die in der Verwaltungsvorschrift TA Lärm festgeschrieben sind. Danach gelten in einem reinen Wohngebiet tagsüber eine Belastung von 50 Dezibel, nachts von 35 Dezibel als unbedenklich. Dazu kommen regional unterschiedliche generelle Ruhezeiten, meist zwischen 22 und 6 Uhr morgens sowie in den Mittagsstunden. Können sich Nachbarn nicht gütlich einigen, bleibt nur die Klage.