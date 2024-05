Bis zu 1,3 Milliarden Euro Deutscher Bank droht Nachzahlung an frühere Postbank-Aktionäre

Das Verfahren ist komplex und es wurde in mehreren Instanzen verhandelt. In zwei Instanzen waren die Kläger gescheitert. Zuletzt war es am Bundesgerichtshof (BGH) gelandet, der es aber 2022 wieder an das Oberlandesgericht in Köln zurückverwiesen hatte. Dabei war der BGH in seiner Begründung bereits in Teilen der Argumentation der Kläger gefolgt.