Kürzere Lieferfristen : Möbelpreise um zehn Prozent gestiegen

Köln Kräftige Wachstumsraten verzeichnet die deutsche Möbelindustrie. Allerdings belasten gestiegene Preise für Vorprodukte die Branche. Lieferfristen der Hersteller verkürzen sich leicht.

Das Bedürfnis, es sich in den eigenen vier Wänden hübsch zu machen, hat in den ersten sechs Monaten dieses Jahres nicht nachgelassen. Der Umsatz der deutschen Möbelindustrie legte um 13,4 Prozent auf 9,5 Milliarden Euro zu, nachdem er schon 2021 gewachsen war. Nachdem die Hersteller 2021 durch Materialmangel ausgebremst wurden, hat sich die Lage nach Auskunft der Verbände der deutschen Möbelindustrie mit Sitz in Bad Honnef etwas entspannt. Statt acht bis zehn Wochen müssen Möbelkäufer lediglich im Durchschnitt sechs bis acht Wochen auf ihr neues Stück warten, erläuterte Verbandsgeschäftsführer Jan Kurth. Massivholz sei weiterhin schwer zu bekommen.