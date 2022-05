Probleme dauern an : Update soll Kartenzahlungen wieder ermöglichen

Probleme auch in Bonn : Störungen bei Kartenzahlung dauern weiter an Die bundesweite Störung bei der Zahlung mit EC- oder Kreditkarte ist weiterhin nicht behoben. Einige Geschäfte in Bonn spüren das Problem auch. Bestimmte Zahlungsterminals sind wegen eines Softwarefehlers ausgefallen. Eine Lösung soll allerdings bald bereitgestellt werden.