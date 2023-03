Börse in Frankfurt : Rede von Powell bremst Dax aus

Frankfurt/Main Der deutsche Aktienmarkt hatseinen jüngsten Aufwärtstrend abgebrochen. Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell zu weiteren Zinsanhebungen drückten die Kurse ab dem Nachmittag ins Minus.

Das übrige Kursgeschehen am Markt wurde weitgehend von der Bilanzsaison dominiert. Bei Zalando hatten sich die Anleger zunächst noch erfreut über den mittelfristigen Margenausblick des Online-Modehändlers gezeigt und das Papier auf ein Vierwochenhoch gestemmt. Dann jedoch rückten die verhalteneren Aussichten für das laufende Jahr in den Vordergrund: Die Aktien verloren als einer der schlechtesten Dax-Werte 3,4 Prozent.

Mit Hellofresh ging es für einen weiteren Internetwert abwärts, die Aktien des Kochboxenversenders verloren wegen eines schwammigen Ausblicks am MDax-Ende mehr als zehn Prozent. Dagegen griffen die Anleger bei Gea zu, die Anteile am Maschinen- und Anlagenbauer gewannen nach einem Gewinnplus im vergangenen Jahr 3,7 Prozent. Auch lockte eine Dividendenanhebung die Anleger.

Auch in Europa und an der Wall Street lastete die Powell-Rede auf den Kursen: Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 0,81 Prozent auf 4278,96 Punkte. Verluste, wenn auch geringere, verbuchten die Handelsplätze in Paris und London. Der New Yorker Dow Jones Industrial gab zuletzt um knapp 1,1 Prozent nach.