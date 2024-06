Fragen & Antworten Reform des Postgesetzes: Der Briefversand wird länger dauern

Der Briefkasten ist längst nicht mehr so voll wie früher - selbst Kontoauszüge und Versicherungsunterlagen kommen bei immer mehr Menschen digital an statt per Post. Im Internetzeitalter sind die meisten Briefe nicht dringlich - vielen Bürgern ist es nicht mehr so wichtig, ob ein Brief heute ankommt oder morgen. Hauptsache, er kommt irgendwann zuverlässig an. Laut einer YouGov-Umfrage, die am 11. Juni unter 2577 Menschen durchgeführt wurde, befürworten 50 Prozent der Befragten diesen zentralen Punkt der Reform und 37 Prozent lehnten ihn ab, der Rest machte keine Angaben.